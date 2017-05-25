Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию

В сообщении отмечается, что британское правительство повысило уровень террористической угрозы в стране до «критического», который является максимальным. По формулировке Объединенного Аналитического Центра Террористических Угроз и спецслужбы Ми-5, уровень угрозы в стране оценивается как пятый по пятибалльной шкале. Это означает, что теракт в Британии «неизбежен в ближайшее время», отмечает российское посольство. В качестве мер по усилению безопасности в стране планируют задействовать военных в охране объектов инфраструктуры, сообщили в представительстве России.

«За последнее время мы стали свидетелями череды событий, связанных с террористической активностью в Соединенном Королевстве», — говорится в сообщении российского представительства. Ведомство призвало россиян, которые находятся в Британии, отслеживать предупреждения властей и сообщения в СМИ, и «быть крайне осмотрительными на транспорте» и избегать массового скопления людей. Кроме того, российское посольство посоветовало отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.