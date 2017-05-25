Цукерберг спустя 12 лет завершил учебу в Гарварде

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь (в Гарвардский университет — прим. Ленты.ру) и получу мою степень», — написал он.

Как отмечается на сайте университета, Цукерберг стал доктором права.

Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. В 2004-м он и его друзья Крис Хьюз и Дастин Московиц запустили социальную сеть Facebook, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.