Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
23:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Цукерберг спустя 12 лет завершил учебу в Гарварде

Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook в четверг, 25 мая.

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь (в Гарвардский университет — прим. Ленты.ру) и получу мою степень», — написал он.

Как отмечается на сайте университета, Цукерберг стал доктором права.

Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. В 2004-м он и его друзья Крис Хьюз и Дастин Московиц запустили социальную сеть Facebook, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американский политик в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь