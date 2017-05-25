В шести регионах Казахстана ожидаются ночные заморозки

Об этом сообщает Казгидромет.

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской, днем Алматинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 3 градусов.