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22:46 (мск), источник: Kazinform

В шести регионах Казахстана ожидаются ночные заморозки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Почти вся территория Казахстана 26 мая будет находиться под влиянием антициклона, лишь на западе, юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Казгидромет.

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской, днем Алматинской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 3 градусов.

Местами в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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