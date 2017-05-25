В шести регионах Казахстана ожидаются ночные заморозки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Почти вся территория Казахстана 26 мая будет находиться под влиянием антициклона, лишь на западе, юге,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Почти вся территория Казахстана 26 мая будет находиться под влиянием антициклона, лишь на западе, юге,
Об этом сообщает Казгидромет.
Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20 м/с с пыльной бурей.
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В Акмолинской, Костанайской,
Местами в Акмолинской, Карагандинской,