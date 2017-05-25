Зонд Juno записал «музыку» Юпитера и сфотографировал кольца

«Эти снимки являются первыми фотографиями колец Юпитера, полученные “изнутри” их. Две самые яркие точки на этой фотографии — звезды Бетельгейзе и Беллатрикс в созвездии Ориона. Эта фотография является яркой демонстрацией глубин космоса — кольца удалены от нас на ней всего на 40 тысяч километров, а звезды — на сотни световых лет», — рассказала Хайди Бекер (Heidi Becker) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

О существовании колец Юпитера ученые знают относительно недавно по сравнению с кольцами Сатурна — они были открыты лишь в 1979 году, когда зонд «Вояджер-1» сблизился с Юпитером.

Первые фотографии этих колец были получены зондом «Галилео» в 1990 году, однако фотографии колец на фоне звезд астрономам не удавалось получить до прибытия Juno к Юпитеру.

Как добавил Скотт Болтон, «многогранность» Juno определяется не только красивыми фотографиями, которые получает камера JunoCam — и более «серьезные» научные приборы зонда могут создавать произведения искусства.