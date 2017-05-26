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00:57 (мск), источник: Ipress.ua

Наиболее населенной страной мира стала Индия

Индия стала самой населенной страной мира. Об этом говорится в исследовании китайского демографа Ю Фуксианя, сообщает Общественное радио со ссылкой на Indiatoday.

Источник: Ipress.ua

Исследователь утверждает, что демографические данные в период с 1989 до 2015 года были недостоверными. Статистика прошлого года, по данным Фукасианя, доказывает, что население Китая составляет 1,29 млрд человек. В то же время в Индии проживает свыше 1,3 млрд человек. Итак, сейчас Индия — самая населенная страна в мире.

Наперекор этому исследованию демографы Индии и США считают расчеты Ю Фуксианя политизированными. По их данным, количество жителей в Индии сможет обогнать Китай не ранее, чем в 2025 году.

Отметим, Фуксианя критиковал меры китайского правительства, касающиеся планирования семьи, и предупреждал о грядущем кризисе старения для Китая.

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