Наиболее населенной страной мира стала Индия

Исследователь утверждает, что демографические данные в период с 1989 до 2015 года были недостоверными. Статистика прошлого года, по данным Фукасианя, доказывает, что население Китая составляет 1,29 млрд человек. В то же время в Индии проживает свыше 1,3 млрд человек. Итак, сейчас Индия — самая населенная страна в мире.

Наперекор этому исследованию демографы Индии и США считают расчеты Ю Фуксианя политизированными. По их данным, количество жителей в Индии сможет обогнать Китай не ранее, чем в 2025 году.

Отметим, Фуксианя критиковал меры китайского правительства, касающиеся планирования семьи, и предупреждал о грядущем кризисе старения для Китая.