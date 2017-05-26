Ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня

Владивосток, 26 мая, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 26 мая, и в субботу, 27 мая. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года.

Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.