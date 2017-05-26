Ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать два дня
Горожане смогут приобрести товары от местных производителей 26 и 27 мая.
Горожане смогут приобрести товары от местных производителей 26 и 27 мая.
Владивосток, 26 мая, PrimaMedia.
Продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока в пятницу, 26 мая, и в субботу, 27 мая. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в
На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года.
Организатор общегородской ярмарки — администрация города Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.