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03:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Скандальные автолюбители и подозрительная молодежь: ночной рейд прошел в Хабаровске

Корр. ИА AmurMedia вместе с сотрудниками полиции вышел в рейд и взглянул на работу защитников правопорядка.

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14
фотографий
14
фотографий

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

Ночной рейд по выявлению автолюбителей-нарушителей, пьяниц и просто нарушителей общественного порядка прошел в Хабаровске. Он был организован сотрудниками полиции, по просьбам жителей дальневосточной столицы. Для того, чтобы изнутри взглянуть на работу органов правопорядка, корр. ИА AmurMedia заступил в ночной «дозор».

На первый взгляд — это совершенно обыкновенный ночной рейд. Десятки сотрудников полиции получают указания и заступают на дежурство. Кто-то должен будет объезжать городские улицы, кто-то останавливать автолюбителей-нарушителей. Но на этот раз в ночном мероприятии вместе с органами правопорядка примут участие и представители СМИ.

Когда у большинства жителей Хабаровска заканчивается рабочий день, у некоторых сотрудников полиции он только начинается. На часах 21.00, и группа патрульных готова выйти на объезд.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции города Хабаровска по охране общественного порядка Игорь Михайловский, причиной для проведения мероприятия стали массовые обращения хабаровчан на шумных автолюбителей и пьяниц, которые гуляют по ночному городу.

— В последнее время к нам поступает большое количество обращений от граждан, который недовольны атмосферой, царящей в центральной части города. Некоторые водители устраивают ночные гонки, превышают допустимый уровень шума, а на площадях встречают большое количество граждан, которые позволяют себе распивать спиртные напитки. Госавтоинспекция будет выявлять нарушителей правил дорожного движения, ну, а патрульное постовая служба будет патрулировать центральные улицы города. Всего-же для мероприятий было привлечено до шести экипажей, — сообщил Игорь Михайловский.

Мероприятие началось с разнарядки. Сотрудники правоохранительных органов разделяют обязанности, после чего спешат к машинам. Корреспонденту было предложено занять свободное место. Недолго думая, садимся в патрульный автомобиль и заступаем в «дозор».

По словам сотрудника полиции, который все это время сидел за рулем, направились мы высматривать пьяных прохожих, которые могут представлять угрозу окружающим, и людей, раскуривающих кальян на улице. Как выяснилось, в самом курении кальяна нет ничего противозаконного. Однако, не известно, что именно за вещества люди используют в качестве курительной смеси. Именно это и настораживает сотрудников полиции.

Но сегодня вечер относительно спокойный. Час объезда ничего не дает, за исключением одного пьяного мужчины, который был задержан на набережной.

Однако, даже когда на улицах, на первый взгляд, все спокойно, патрулирование продолжается. Ну, а мы направляемся на площадь Ленина, где уже находятся сотрудники ГИБДД. Перед ними поставлена уже совершенно другая задача: выявление автомобилей с тонировкой.

Вооруженные тауметром, прибором, показывающим уровень тонировки, сотрудники ГИБДД останавливают одну подозрительную машину за другой. Только приложив похожий на пластиковую коробочку тауметр к стеклу, удается выяснить, что у всех остановленных автолюбителей слишком затемненные стекла. Кто-то реагирует на это спокойно, другие же в свою очередь с непониманием относятся к проверке сотрудников ГИБДД. По их мнению, в борьбе с тонированными автомобилями нет необходимости.

По словам инспектора ДПС Дмитрия Сушко, подобные случаи, когда водители яро пытаются оспаривать свое желание оставить тонировку — не редкость.

— Сегодня было остановлено пять водителей. Некоторые из них понимают, что ездить с тонировкой неправильно, а потому сразу же после выписывания штрафа избавляются от нее. Другие люди поступают по-другому. Они срывают тонировку, после чего наносят её на лобовое стекло еще раз. Ну, видать денег много, — сообщил Дмитрий Сушко.

Как отметил инспектор ДПС, многие люди в полной мере не представляют, насколько опасна полная тонировка автомобиля. А ведь она затрудняет обзор водителю, от чего те чаще попадают в ДТП.

Но и на этом мероприятие не оканчивается. Пересаживаемся на патрульную машину и направляемся к краеведческому музею, где на одной из автостоянок была задержана группа молодых людей.

Как оказалось, несколько парней и одна девушка решили раскурить кальян на улице. Но на этом далеко не все. При проверке выяснилось, что у автомобиля молодых людей не было номеров, а у парня, который являлся водителем компании, и вовсе отсутствовало разрешение на вождение конкретного автомобиля.

Несмотря на то, что всю ночь молодые люди проведут в отделении полиции, выглядели они бодро. По их заверению, никаких запрещенных веществ они не принимали и сотрудникам полиции сопротивления не оказывали.

— Сейчас тепло, поэтому мы и решили выйти на улицу. За город ехать далеко, да и сыро там, — смеясь, рассказал один из молодых людей.

Старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов сообщил, что информация о сомнительной компании поступила от местных жителей.

— Граждане, озабоченные тем, что компании молодых людей, находясь в общественных местах, курят кальян, обращаются к нам. Один из таких вызовов и был отработан. Неизвестно, что именно может быть в кальяне. Для этого необходимо проверить его на содержание запрещённых веществ, — сообщил Кирилл Блинов.

Как оказалось, буквально в этот самый момент, пока мы разговаривали с молодыми людьми, в районе торгового центра НК-сити была задержана еще одна подозрительная группа.

Под конец объезда, Кирилл Блинов рассказал, что подобные мероприятия проводятся достаточно часто, причем не только в центральной части города. Иногда на городских улицах спокойно, иногда наоборот. В любом случае, сотрудники правоохранительных органов всегда готовы заступить в свой ночной «дозор».

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