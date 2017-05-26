По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты
Слушание дела выходит на финишную прямую.
Слушание дела выходит на финишную прямую.
Во Фрунзенском районном суде Владивостока выходит на финишную прямую рассмотрение громкого дела московского журналиста против двух жителей Владивостока: здесь в пятницу, 26 мая, в 14:00 по местному времени в открытом режиме состоится предпоследнее заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.
Отметим, что это заседание будет посвящено прениям: свою позицию выскажут адвокаты. Ранее, на заседании 19 мая, во время прений высказался гособвинитель: он просил для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.
Следующее заседание будет последним: оно будет посвящено приговору суда.