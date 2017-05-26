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03:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Купюру «Владивосток-2000» выпустят в октябре

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил, что окончательный дизайн банкнот будет утвержден в июле.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 мая, PrimaMedia.

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил о том, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей выйдут в обращение в октябре 2017 года. Он также сообщил, что окончательный дизайн банкнот будет утвержден в июле, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«В октябре», — цитирует «РИА Новости» слова зампреда ЦБ, ответившего на соответственный вопрос журналистов.

Зампред Банка России рассказал, что одна из купюр будет выполнена в улучшенном варианте, чтобы продлить срок службы: при ее производстве будут применены новые материалы.

Напомним, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области) и Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

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