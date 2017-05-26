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04:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Офицеров запаса набирает на военную службу Восточный военный округ

Это связано с расширением спектра мероприятий боевой подготовки.

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

Специалисты кадровых органов Восточного военного округа ведут набор граждан из числа уволенных в запас военнослужащих на офицерские должности. В округ поступила новая техника и необходимо расширять мероприятия боевой подготовки войск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

В соединениях и воинских частях округа разработан механизм временного допуска к исполнению обязанностей восстановившегося на службе офицера. За испытательный период будет проведен анализ качества служебной деятельности и принято решение о дальнейшем прохождении военной службы.

В связи с поступлением в войска Восточного военного округа новой техники и расширением спектра мероприятий боевой подготовки войск, в настоящее время наиболее востребованные специальности в соединениях и воинских частях ВВО — это специалисты связи и радиотехнических войск, ракетных войск и артиллерии, специалисты по эксплуатации авиационной техники, а также специалисты радиоэлектронной борьбы.

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