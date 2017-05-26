Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — В Министерстве культуры знали о расследовании предполагаемых хищений в «Седьмой студии», с которыми были связаны обыски в «Гоголь-центре», рассказал глава Минкульта Владимир Мединский в интервью «Газете.ру», опубликованном в пятницу.

Хочу особо подчеркнуть: эта история ко вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения.

Чуть ранее в ответ на вопрос о своем отношении к творчеству режиссера Кирилла Серебренникова Мединский сказал, что «бесконечно далек от (его — ИФ) эстетики», а в «Гоголь-центре» был один раз.

При этом глава Минкульта отметил, что Серебренников «всегда был обласкан властью» и «обижаться ему не на что», оговорившись, что режиссер находится в статусе свидетеля.

«Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание», — сказал Мединский, добавив, что сложившаяся ситуация огорчает его, «как и любой скандал в культуре».

До сих пор министр культуры воздерживался от комментариев по поводу дела о хищении в особо крупном размере, в котором подозревают руководство театральной компании «Седьмая студия», созданной Серебренниковым. Задержаны бывший глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, самого Серебренникова допросили и отпустили под обязательство о явке к следователю.