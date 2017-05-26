Какие нужды общие? Сколько мы платим за ОДН

«Вначале июня уезжаю на дачу и до сентября в городе не появлюсь. Почему должен платить за ОДН, если в квартире не проживаю? В прошлом году вся коммуналка за четыре месяца вылилась в 7 тыс. руб. Почему я ещё должен оплачивать содержание общего имущества, если им не пользовался? Писал заявление в УК, а толку нет. Откуда вообще эти ОДН взялись? Что в них входит?» — интересуется житель областной столицы. На эти и другие вопросы ответы искал корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Статью «общедомовые нужды» (ОДН) ввели в 2012 г. С одной стороны, суммы по ней копятся небольшие. Например, пенсионерка из Гурьевска Валентина Иванова на общие нужды сдаёт 50−60 руб. ежемесячно, семья Кашиных из кемеровской Лесной Поляны — 70−80 руб., семья Путинцевых из Новокузнецка — 100−150 руб. С другой стороны, именно из таких мелочей и складывается наша «коммуналка». «За ОДН мы платим круглый год. В месяц выходит не так много — по 30−40 руб. Но ведь дом краше не становится! Да и за какое общее имущество мы платим? Ни подвала, ни чердака у нас нет: живём в одноэтажном старом бараке. Из общего у нас только свет на улице да в подъездах. Из чего тогда складываются ОДН? В свою управляющую компанию сколько раз обращалась! Говорят: “Звоните Путину”. Мол, он это придумал», — удивляется пенсионерка из Мариинска Клавдия Шматова.

Куда тратят деньги?

Анатолий Бочаров

По мнению генерального директора СРО «Союз жилищно-коммунальных предприятий «Регион 42» Анатолия Бочарова, расчёт ОДН сегодня действительно одна из самых больных тем в ЖКХ: «Большинство собственников считают, что в общедомовые нужды включаются только освещение подъезда и придомовой территории, уборка и отопление подъездов и технических помещений. Поэтому удивляются, почему каждый месяц меняется общая сумма. На самом деле эта статья расходов гораздо шире. Согласно п. 1 ст. № 36 Жилищного кодекса РФ, сюда входит оплата обслуживания межквартирных лестничных площадок и коридоров, лифтов и лифтовых шахт, крыш и технических этажей дома, чердаков и подвалов. Скашивание травы вокруг дома, ремонт детской площадки — тоже ОДН».

Отдельно жилищники считают ОДН по электроэнергии и воде. Электроэнергия на общедомовые нужды — это работа лифтов, водяных насосов, сигнализации и домофонов, освещения, технологические потери внутри дома. Расход воды считается ещё шире. Мы оплачиваем не только воду, которая потребовалась для влажной уборки лестниц и коридоров, но и ту, что пошла на чистку мусоропровода, мойку коммуникаций, полив газона и клумб. Также сюда входят потери воды внутри дома, сброс воды в стояках при ремонте батарей и системы отопления, испытание отопительной системы после ремонтов и подготовка к новому отопительному сезону (воду расходуют для технологического пролива). Выходит, что чем современнее и благоустроеннее дом, тем больше общедомовых нужд.

Кто должен платить ОДН?

Роман Кустов

Как объяснил юрист, председатель общественной организации по защите прав собственников жилья «Наш дом» Роман Кустов, к сожалению, закон не предусматривает исключений. Поэтому даже если вы, например, живёте на первом этаже и не пользуетесь лифтом, вам всё равно придётся за него платить.

А ещё бывает, что приходится платить за соседа, если у того нет счётчиков на воду. Весь сверхнормативный расход запишут в ОДН. «Платят они по нормативу с учётом повышающего коэффициента. Но он, по сути, малозначителен по сравнению с количеством потреблённых ресурсов. Предположим, в квартире прописан один человек, а живут три арендатора. Вся потраченная ими вода войдёт в ОДН. С этим нужно бороться. Недавно запросил в УК список квартир, в которых нет счётчиков. Оказалось, из 134 — 46. Сейчас будем с ними работать вместе с советом дома. Ведь мы, жильцы, не должны платить за них», — объясняет Анатолий Бочаров.

Если в доме установлены общий и индивидуальные приборы учёта, то ОДН считают исходя из их показаний. Если же счётчиков нет, то за основу берут нормативы, которые установили городские или региональные власти. При этом платежи не могут превышать норм, рассчитанных для каждой из категорий многоквартирного дома. А нормы зависят от возраста дома, этажности, района расположения, состояния инженерных сетей и т. д. Эти нормативы утверждают региональные власти. Выходит, от ОДН нам никуда не деться. Остаётся только проверять обоснованность сумм, выставленных в квитанциях.

Как считают ОДН?

Объясняет генеральный директор СРО «Союз жилищно-коммунальных предприятий «Регион 42» Анатолий Бочаров.

1. Снимают показания общедомового прибора учёта. Он показывает, сколько воды потребил дом за месяц. Например, 3000 м³.

2. Суммируют показания индивидуальных счётчиков. Получается количество воды, которое потратили жильцы. Например, 2880 м³.

3. Из общего расхода отнимают индивидуальные и получают расход на ОДН. В нашем случае выходит 120 м³.

4. Распределяют ОДН на собственников квартир: делят расход на жилую площадь дома. Например, жилая площадь дома составляет 9000 м². Делим 120 м³ воды на 9000 м², получаем 0,013 м³ на 1 м² жилья.

5. Чтобы получить ОДН на конкретную квартиру, нам нужно 0,013 м³ умножить на площадь конкретной квартиры, например, на 35 м². Получаем 0,455 м³.

6. Рассчитывают оплату ОДН по утверждённым тарифам. Например, если тариф на снабжение холодной водой в Кемерове составляет 42,36 руб/м³, то, умножив 0,455 на 42, семья Кашиных из кемеровской Лесной Поляны — 70−80 руб., получим 19 руб. 30 коп. с квартиры только за холодную воду!