В Омске из-за разлива Иртыша затопило парк «Зеленый остров»
Вода подступает к пешеходным дорожкам.
Вода подступает к пешеходным дорожкам.
В Омской области продолжает подниматься уровень воды в Иртыше и Оми. В среднем за сутки вода прибывает от 2 до 12 см.
Омичи делятся в соцсетях сообщениями о затопленных набережных и парках. Вчера, 25 мая, омич выложил фотографии подтопленного парка «Зеленый остров». Вода залила теннисные корты и подступила вплотную к пешеходным дорожкам.
Спасатели связывают половодье со сбросом воды на Шульбинской ГЭС в Казахстане. Уже на следующей неделе вода должна пойти на спад.