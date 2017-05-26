В Омске из-за разлива Иртыша затопило парк «Зеленый остров»

В Омской области продолжает подниматься уровень воды в Иртыше и Оми. В среднем за сутки вода прибывает от 2 до 12 см.

Омичи делятся в соцсетях сообщениями о затопленных набережных и парках. Вчера, 25 мая, омич выложил фотографии подтопленного парка «Зеленый остров». Вода залила теннисные корты и подступила вплотную к пешеходным дорожкам.