Национальный молодежный театр Башкирии закрывает сезон
УФА, 26 мая 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима сегодня, 26 мая, закрывает 27-й сезон. Праздничный вечер начнется с
УФА, 26 мая 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима сегодня, 26 мая, закрывает 27-й сезон. Праздничный вечер начнется с
В холле первого этажа молодые уфимские музыканты и поэты будут исполнять акустические композиции и читать стихи. Среди участников — инструментальный дуэт «JaBrunoLetti», поэты Александр Шум, Илья Боровский, Полина Ротштейн, а также студийцы Лаборатории кино, театра и ТВ. Этот