Национальный молодежный театр Башкирии закрывает сезон

В холле первого этажа молодые уфимские музыканты и поэты будут исполнять акустические композиции и читать стихи. Среди участников — инструментальный дуэт «JaBrunoLetti», поэты Александр Шум, Илья Боровский, Полина Ротштейн, а также студийцы Лаборатории кино, театра и ТВ. Этот музыкально-поэтический концерт — часть проекта «Театральный Арбат», который периодически делает Молодежный театр в фойе и на крыльце собственного здания.