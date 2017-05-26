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07:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Национальный молодежный театр Башкирии закрывает сезон

УФА, 26 мая 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима сегодня, 26 мая, закрывает 27-й сезон. Праздничный вечер начнется с музыкально-поэтической программы в фойе, после чего зрителей ждет большое театрализованное представление.

В холле первого этажа молодые уфимские музыканты и поэты будут исполнять акустические композиции и читать стихи. Среди участников — инструментальный дуэт «JaBrunoLetti», поэты Александр Шум, Илья Боровский, Полина Ротштейн, а также студийцы Лаборатории кино, театра и ТВ. Этот музыкально-поэтический концерт — часть проекта «Театральный Арбат», который периодически делает Молодежный театр в фойе и на крыльце собственного здания.

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