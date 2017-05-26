День города в Хабаровске: шествие, концерты, фестивали, флешмобы, лазерное шоу и фейерверк

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

Уже завтра в Хабаровске начнутся праздничные мероприятия, посвященные 159-летию краевой столицы. По традиции к этой дате для жителей краевого центра подготовили насыщенную развлекательную программу. Основные мероприятия, посвященные годовщине дальневосточной столицы — в обзоре ИА AmurMedia.

Суббота, 27 мая

Торжественные церемонии регистрации браков с выручением приветственных адресов от Мэра города (отделы ЗАГС, с 10.00 до 17.00).

Фестиваль «Весенний День» (парковка ТРЦ «Магазины Радости», ул. Ким Ю Чена, 44, с 10.00 до 21.00).

Фестиваль автозвука и тюнинга ZvukDV Fest (парковка Арены «Ерофей», начало в 10.00).

Праздничное шествие предприятий, организаций города, посвященное Дню города (от Комсомольской площади до площади им. В. И. Ленина, начало в 11.00).

Театрализованное представление с привлечением разнородных сил и средств на набережной р. Амур, посвященное Дню пограничника и Дню города (Набережная р. Амур, начало в 13.00).

Праздничное мероприятие «Бульвар искусств»: мастер классы декоративно-прикладного искусства, книжные выставки (территория у первого городского пруда в районе ул. Пушкина, начало в 13.00).

Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию 159-й годовщины основания города «С днем рождения, любимый Хабаровск!» (сцена у первого городского пруда в районе ул. Пушкина, начало в 13.00).

Праздничное спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска (городской парк отдыха «Динамо», начало в 13.00).

Концерт ансамбля песни и пляски в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина (парковая зона стадиона им. В. И. Ленина, начало в 14.00).

Концерт творческих коллективов МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» (эстрада площади «Город воинской Славы», начало в 14.00).

Студенческий фестиваль «Неделя театра» (ПИ ТОГУ, ул. Карла Маркса, 68, 3 этаж, начало в 14.00).

Концерт, посвященный Дню рождения города «Расти и процветай!» (сквер «Город воинской Славы», начало в 15.00).

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск»: организация праздничных площадок и игровые зоны (ул. Муравьева Амурского (от ул. Тургенева до ул. Дзержинского), начало в 15.00).

Спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная столица» (городской парк им. Ю. Гагарина, начало в 15.00).

Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». ЦВО МО и Сергеем Тарасовым, вход по приглашениям (городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85, начало в 17.00).

Флэш-моб с привлечением жителей города, детских и молодежных общественных объединений, добровольческих отрядов, подростковых молодежных клубов «Я люблю Хабаровск» (площадь «Город воинской Славы», начало в 17.00).

Праздничный концерт, посвященный Дню города (площадь им. В. И. Ленина, начало в 17.00).

Праздник ко Дню города (ТРЦ «Южный парк», ул. Суворова, 25, 2 этаж, начало в 17.00).

Костюмированные роллерские покатушки (центральная набережная, северные ворота, начало в 18.00).

Молодежный праздничный концерт, посвященный Дню города (Комсомольская площадь, начало в 18.30).

Танцевальная фитнес-тренировка «Zumba» (спортивная площадка, первый городской пруд в районе ул. Пушкина, с 19.00 до 21.00).

Праздничный фейерверк (набережная р. Амур, начало в 22.00).

Лазерное и светомузыкальное шоу ко Дню города (городские пруды, начало в 22.00).

Воскресенье, 28 мая

Торжественное открытие сезона работы детской железной дороги (детская железная дорога, ул. Краснодарская, 3, начало в 10.00).

Фестиваль автозвука и тюнинга ZvukDV Fest (парковка Арены «Ерофей», начало в 10.00).

Церемония открытия национального пробега «Зеленый марафон» (спортивно-парковый комплекс стадиона им. В. И. Ленина, начало в 11.15).

Марш-парад духовых инструментов в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ул. Муравьева-Амурского, от пл. им. В. И. Ленина до Комсомольской площади, начало в 15.00).

Концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля «Амурские волны» (Комсомольская площадь, с 16.00 до 21.00).

Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Оркестр Вооруженных Сил Монголии, вход по приглашениям (Цирковая Арена, начало в 17.00).

Концерт «Хабаровские встречи» (городской парк отдыха «Динамо», с 17.00 до 19.00).

Лазерное и светомузыкальное шоу ко Дню города (городские пруды, начало в 22.00).