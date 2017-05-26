День города в Хабаровске: шествие, концерты, фестивали, флешмобы, лазерное шоу и фейерверк
Самые яркие события праздничных выходных — в обзоре ИА AmurMedia.
Самые яркие события праздничных выходных — в обзоре ИА AmurMedia.
Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.
Уже завтра в Хабаровске начнутся праздничные мероприятия, посвященные 159-летию краевой столицы. По традиции к этой дате для жителей краевого центра подготовили насыщенную развлекательную программу. Основные мероприятия, посвященные годовщине дальневосточной столицы — в обзоре ИА AmurMedia.
Суббота, 27 мая
Торжественные церемонии регистрации браков с выручением приветственных адресов от Мэра города (отделы ЗАГС, с 10.00 до 17.00).
Фестиваль «Весенний День» (парковка ТРЦ «Магазины Радости», ул. Ким Ю Чена, 44, с 10.00 до 21.00).
Фестиваль автозвука и тюнинга ZvukDV Fest (парковка Арены «Ерофей», начало в 10.00).
Праздничное шествие предприятий, организаций города, посвященное Дню города (от Комсомольской площади до площади им. В. И. Ленина, начало в 11.00).
Театрализованное представление с привлечением разнородных сил и средств на набережной р. Амур, посвященное Дню пограничника и Дню города (Набережная р. Амур, начало в 13.00).
Праздничное мероприятие «Бульвар искусств»: мастер классы
Праздничное
Концерт ансамбля песни и пляски в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина (парковая зона стадиона им. В. И. Ленина, начало в 14.00).
Концерт творческих коллективов МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» (эстрада площади «Город воинской Славы», начало в 14.00).
Студенческий фестиваль «Неделя театра» (ПИ ТОГУ, ул. Карла Маркса, 68, 3 этаж, начало в 14.00).
Концерт, посвященный Дню рождения города «Расти и процветай!» (сквер «Город воинской Славы», начало в 15.00).
Концерт в рамках VI Международного
Праздничный концерт, посвященный Дню города (площадь им. В. И. Ленина, начало в 17.00).
Праздник ко Дню города (ТРЦ «Южный парк», ул. Суворова, 25, 2 этаж, начало в 17.00).
Костюмированные роллерские покатушки (центральная набережная, северные ворота, начало в 18.00).
Молодежный праздничный концерт, посвященный Дню города (Комсомольская площадь, начало в 18.30).
Танцевальная
Праздничный фейерверк (набережная р. Амур, начало в 22.00).
Лазерное и светомузыкальное шоу ко Дню города (городские пруды, начало в 22.00).
Воскресенье, 28 мая
Торжественное открытие сезона работы детской железной дороги (детская железная дорога, ул. Краснодарская, 3, начало в 10.00).
Фестиваль автозвука и тюнинга ZvukDV Fest (парковка Арены «Ерофей», начало в 10.00).
Церемония открытия национального пробега «Зеленый марафон» (спортивно-парковый комплекс стадиона им. В. И. Ленина, начало в 11.15).
Концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля «Амурские волны» (Комсомольская площадь, с 16.00 до 21.00).
Концерт в рамках VI Международного
Концерт «Хабаровские встречи» (городской парк отдыха «Динамо», с 17.00 до 19.00).
Лазерное и светомузыкальное шоу ко Дню города (городские пруды, начало в 22.00).