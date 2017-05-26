Жители Башкирии отпразднуют День соседей

В городах и селах Башкирии будут организованы праздники, посвященные добрососедству.

Традиция проводить подобные мероприятия и тема добрососедства воспринимается жителями лучше, понятнее и интереснее, нежели стандартная форма общения в жилищной сфере, пояснили в региональном отделении «Единой России».

В Уфе торжества запланированы по трем адресам: ул. Ю. Гагарина, 25/1, рядом с ООО ЖЭУ-64, проспект Октября, 112/1,112/2,112/3,112/4 и пос. Аэропорт, ул. Строителей 15/1. В официальной части программы состоятся выступления депутатов Госсобрания и Горсовета, жильцов, представителей управляющих компаний. Развлекательную программу составят конкурсы рисунков на асфальте «Мой любимый дворик», шахматные турнир среди детей и взрослых, конкурсные состязания, массовые игры для детей. Завершится праздник награждением активных жильцов грамотами и призами.

В Октябрьском районе города мероприятия начнутся в 17 часов, в Кировском (Аэропорт) — в 16 часов. Аналогичные встречи пройдут в городах и районах по всей республике.