Жаркая погода продержится в Красноярске все выходные
Столбики термометров поднимутся до +22…+25°C.
Столбики термометров поднимутся до +22…+25°C.
На предстоящих выходных в Красноярске ожидается жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 26 мая, в городе потеплеет до +16°C. Днем возможен небольшой дождь. Синоптики также предупредили об усилении
В субботу, 27 мая, погода резко изменится. Температура воздуха в этот день поднимется до +22…+24°C. В первой половине дня метеорологи обещают дождь. Однако уже ближе к вечеру в городе снова будет солнечно. Ветер стихнет до 3 м/с.
Воскресенье, 28 мая, станет самым жарким днем недели. По данным синоптиков, воздух в Красноярске прогреется до +23…+25°C. Осадков в этот день не прогнозируется.
Добавим, что уже на следующей неделе в Красноярске потеплеет до +30…+33°C, однако все семь дней в городе будет идти дождь.