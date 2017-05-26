Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жаркая погода продержится в Красноярске все выходные

Столбики термометров поднимутся до +22…+25°C.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 26 мая, в городе потеплеет до +16°C. Днем возможен небольшой дождь. Синоптики также предупредили об усилении северо-западного ветра до 9 м/с.

В субботу, 27 мая, погода резко изменится. Температура воздуха в этот день поднимется до +22…+24°C. В первой половине дня метеорологи обещают дождь. Однако уже ближе к вечеру в городе снова будет солнечно. Ветер стихнет до 3 м/с.

Воскресенье, 28 мая, станет самым жарким днем недели. По данным синоптиков, воздух в Красноярске прогреется до +23…+25°C. Осадков в этот день не прогнозируется.

Добавим, что уже на следующей неделе в Красноярске потеплеет до +30…+33°C, однако все семь дней в городе будет идти дождь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+17°
слабый дождь
747 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Детсады Красноярска оштрафуют за опасные продукты и маленькие кровати
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь