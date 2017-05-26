Жаркая погода продержится в Красноярске все выходные

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 26 мая, в городе потеплеет до +16°C. Днем возможен небольшой дождь. Синоптики также предупредили об усилении северо-западного ветра до 9 м/с.

В субботу, 27 мая, погода резко изменится. Температура воздуха в этот день поднимется до +22…+24°C. В первой половине дня метеорологи обещают дождь. Однако уже ближе к вечеру в городе снова будет солнечно. Ветер стихнет до 3 м/с.

Воскресенье, 28 мая, станет самым жарким днем недели. По данным синоптиков, воздух в Красноярске прогреется до +23…+25°C. Осадков в этот день не прогнозируется.

Добавим, что уже на следующей неделе в Красноярске потеплеет до +30…+33°C, однако все семь дней в городе будет идти дождь.