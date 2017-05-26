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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд в Красноярске не увидел оскорбления верующих в фотографии кулича и яиц

Потерпевшим по делу был признан иерей храма Архистратига Михаила.

Источник: AP 2017

Красноярский суд прекратил административное дело в отношении пользователя социальной сети «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, якобы оскорбившей чувства верующих снимком кулича с яйцами. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Согласно материалам суда, Кудинова опубликовала в апреле фото пасхального кулича и яиц, которые прокуратура расценила как фаллический символ. Потерпевшими по делу были признаны иерей храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, а также ряд прихожан, сообщает «Интерфакс».

Работники прокуратуры привлекли экспертов, которые заключили, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное».

Адвокат женщины рассказал журналистам, что Кудинова имеет степень кандидата наук по культурологии, речь в ее посте шла о коррупции при размещении арт-объектов в Москве в 2016 году, и никакого осквернения РПЦ или христианства в тексте публикации не было.

Дело 25 мая рассмотрел мировой судья судебного участка номер 65 в Красноярске, который не нашел в ее действиях состава правонарушения. Иначе женщине мог грозить штраф до 50 тысяч рублей или до 120 часов обязательных работ.

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