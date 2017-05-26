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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Детсады Красноярска оштрафуют за опасные продукты и маленькие кровати

Проверку в детских учреждениях провела прокуратура Советского района.

Прокуратура Советского района проверила частные детские сады Красноярска, заключившие контракты с мэрией. В результате сотрудники ведомства нашли многочисленные нарушения и внесли руководителям детских учреждений 12 выговоров. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проверка показала, что помещения детских центров не оборудованы огнетушителями, инструктаж персонала по эвакуации людей при пожаре также никто не проводил. Кроме того, на входе в детский сад не было табличек с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

Выяснилось, что детей в центрах кормили подозрительными продуктами без маркировок. После приготовления пищи повара не отбирали пробы, несмотря на то, что выдача еды осуществляется только после процедуры контроля.

«В учреждениях нарушался принцип групповой изоляции, поскольку на несколько дошкольных групп оборудованы по одной приемной и туалетной комнате. Используются кровати, не соответствующие росту детей», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуроры завели несколько административных дел. Теперь руководству детских садов грозят крупные штрафы.

Напомним, 3 мая в частном детском саду умер 2-летний мальчик. По данным журналистов, следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. Частный детский сад в поселке работал без лицензии. Там не были обеспечены условия для детей, в том числе не было медицинского наблюдения и обследования.

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Детсады Красноярска оштрафуют за опасные продукты и маленькие кровати
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