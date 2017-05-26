В Екатеринбурге выбрали главную еврейскую красавицу
За корону боролись тринадцать девушек.
За корону боролись тринадцать девушек.
В Екатеринбурге впервые состоялся конкурс «Еврейская красавица», сообщает 26 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Его организовала международная молодёжная еврейская организация Гилель. За главный приз боролись тринадцать девушек. Они танцевали, рисовали картины, даже угощали жюри собственной выпечкой. Здесь было все как на настоящем конкурсе красоты: визитная карточка, творческий конкурс.
К «Еврейской красавице» девушки готовились два месяца. Отрабатывали походку, актерское мастерство, поучаствовали в благотворительной акции ко Дню ко Дню памяти евреев — жертв фашистского геноцида и героев Сопротивления. Также девушки помогали благотворительному фонду защиты бездомных животных.
Победительницей конкурса стала Марина Левитина.
В интервью порталу Е1 она рассказала, что за время конкурса подружилась со всеми конкурсантками. Никаких конфликтных ситуаций между девушками не было. Наоборот, они помогали друг другу.
«Это уникальное событие, на уровне страны ничего подобного не проводится, — сказала Левитина. По крайней мере, мне об этом неизвестно».