В Екатеринбурге выбрали главную еврейскую красавицу

В Екатеринбурге впервые состоялся конкурс «Еврейская красавица», сообщает 26 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Его организовала международная молодёжная еврейская организация Гилель. За главный приз боролись тринадцать девушек. Они танцевали, рисовали картины, даже угощали жюри собственной выпечкой. Здесь было все как на настоящем конкурсе красоты: визитная карточка, творческий конкурс.

К «Еврейской красавице» девушки готовились два месяца. Отрабатывали походку, актерское мастерство, поучаствовали в благотворительной акции ко Дню ко Дню памяти евреев — жертв фашистского геноцида и героев Сопротивления. Также девушки помогали благотворительному фонду защиты бездомных животных.