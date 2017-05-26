Три крупных паркинга откроют в Новой Москве летом
Три крупных паркинга в общей сложности почти на три тысячи мест откроются в Новой Москве летом 2017 года.
Три крупных паркинга в общей сложности почти на три тысячи мест откроются в Новой Москве летом 2017 года.
Об этом рассказал журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает сайт столичного стройкомплекса в четверг, 25 мая.
«Инвесторы планируют сдать в эксплуатацию три крупных паркинга на 2857 машин», — сказал чиновник.
По его словам, в деревне Рассказовка (поселение Внуковское) завершается строительство
В деревне Язово (поселение Воскресенское) возводится многоуровневая парковка открытого типа в составе
Еще один многоуровневый паркинг на 804 автомобиля откроется в деревне Румянцево (поселение Московский) рядом с административным комплексом.
«Развитию парковочного пространства на новых территориях уделяется приоритетное внимание. В течение этого года в ТиНАО станет на семь тысяч парковочных мест больше», — отметил Жидкин.
Он добавил, что в Новой Москве до 2035 года предусмотрено строительство более 20 крупных