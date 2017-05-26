Три крупных паркинга откроют в Новой Москве летом

«Инвесторы планируют сдать в эксплуатацию три крупных паркинга на 2857 машин», — сказал чиновник.

Об этом рассказал журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает сайт столичного стройкомплекса в четверг, 25 мая.

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По его словам, в деревне Рассказовка (поселение Внуковское) завершается строительство гаража-стоянки на 843 автомобиля рядом с магазином.

В деревне Язово (поселение Воскресенское) возводится многоуровневая парковка открытого типа в составе общественно-жилого комплекса. Здесь сможет поместиться 1210 машин.

Еще один многоуровневый паркинг на 804 автомобиля откроется в деревне Румянцево (поселение Московский) рядом с административным комплексом.

«Развитию парковочного пространства на новых территориях уделяется приоритетное внимание. В течение этого года в ТиНАО станет на семь тысяч парковочных мест больше», — отметил Жидкин.