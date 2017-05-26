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07:10 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Ветер юго-западный и западный, 5−10 м/с.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Облачная, дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. «Будет пасмурно, пройдет дождь, местами небольшой. Днем температура воздуха в Москве составит 17−19, по области — от 15 до 20 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный и западный, 5−10 м/с.

В субботу при переменной облачности местами не исключен небольшой дождь. В Москве ночью столбики термометров покажут 9−11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов, днем воздух в столице прогреется до 14−16, по области — до 11−16 градусов. Ветер северный 5−10 м/с, днем местами с порывами 12−17 м/с.

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