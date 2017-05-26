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07:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми перекроют движение из-за велопробега

Ограничения введут 27 мая.

27 мая в Перми пройдет ежегодный велопробег «Пермское кольцо». На время движения спортсменов на улицах будет перекрыто движение транспорта.

Ограничения вводятся с 10.30 до 11.30 по маршруту велопробега.

Маршрут на 7 километров начнется со стадиона «Локомотив» и пройдет по улицам Гатчинская, Подлесная, Куфонина, проспекту Парковому, улицам Переселенческая и Гатчинская.

Как сообщили в администрации города, после торжественной части опытные велосипедисты старше 16 лет отправятся по маршруту на 20 километров по улицам Мира — Стахановская — Чкалова — Старцева — Грибоедова до поселка Архиерейка, где пройдет фестивальная программа с конкурсами, тест-драйвом велосипедов, полевой кухней и выступлением музыкальной группы.

Самые выносливые смогут попробовать свои силы на 70-километровом маршруте, который пройдет за городом, но финишировать участники будут уже под конец фестивальной программы.

Сбор и регистрация на велопробег состоится 27 мая на стадионе «Локомотив» в 9 часов утра.

Предполагается, что крутить педали в этом году будут около 3 тысяч участников.

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