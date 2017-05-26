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17:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Казань примет международную «Велоночь» с 10 на 11 июня

Для этого с вечера 10 июня перекроют улицы.

В ночь с 10 на 11 июня на улицах Казани пройдёт международная летняя экскурсия «Велоночь». Сбор участников намечен на 20:00 возле Казанского Кремля. С этого времени и до 2:00 11 июня по всему маршруту следования колонны будут временно перекрывать движение транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление исполкома Казани.

По поручению мэрии, по всему маршруту следования велосипедистов должна быть организована работа городских туалетов, подсветка зданий, а на точке сбора ещё и пункт быстрого питания. Комитету внешнего благоустройства поручено обеспечить уборку площади Первого мая до и после «Велоночи».

Как сообщает ИА REGNUM, проект «Велоночь» стартовал в городах мира с 2007 года. В этот раз кроме Казани в России она состоится в Иркутске, Красноярске, Сергиевом Посаде, но мероприятия пройдут не в один день. В 2016 году велопробег принимала Тула.

По информации организаторов, велосипедисты не просто проедут по маршруту, а познакомятся с достопримечательностями городов и послушают рассказы о них. Трансляции будут проходить в прямом эфире на радио. Мероприятие организовано научным советом Velonotte International.

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