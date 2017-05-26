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08:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты новые подробности неолитической революции

Международный коллектив антропологов показал, что в период неолитической революции (возникновения сельского хозяйства) существовали группы собирателей и охотников, которые не конфликтовали с земледельцами, а жили с ними на одной территории.

Источник: AFP 2017

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты реконструировали геном шести людей, живших между 8,8 и 5,4 тысяч лет назад на территории современных Румынии и Испании. Оказалось, что на территории Восточной Европы сообщества земледельцев не замещали коллективы собирателей и охотников, а сосуществовали рядом с ними, в частности, обменивались орудиями труда и вступали в половые контакты.

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«Мы были очарованы высоким уровнем интеграции между двумя общинами (собирателей-охотников и земледельцев — прим. “Ленты.ру”), что реконструируется по древним ДНК», — сказал соавтор исследования Майкл Хофрейтер из Потсдамского университета (Германия).

Выводы авторов находятся в хорошем соответствии с предыдущими результатами анализа ДНК древних людей. В частности, было известно, что собиратели-охотники, обитавшие на территориях современной Украины и Латвии, вместе с земледельцами образовывали единые сообщества, тогда как в Западной Европе, наоборот, происходило замещение первых вторыми. Авторы отмечают, что на промежуточных территориях, к которым, в частности, относится современная Румыния, вероятно, реализовывался промежуточный сценарий взаимодействия древних людей.

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