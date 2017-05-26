Раскрыты новые подробности неолитической революции

Специалисты реконструировали геном шести людей, живших между 8,8 и 5,4 тысяч лет назад на территории современных Румынии и Испании. Оказалось, что на территории Восточной Европы сообщества земледельцев не замещали коллективы собирателей и охотников, а сосуществовали рядом с ними, в частности, обменивались орудиями труда и вступали в половые контакты.

«Мы были очарованы высоким уровнем интеграции между двумя общинами (собирателей-охотников и земледельцев — прим. “Ленты.ру”), что реконструируется по древним ДНК», — сказал соавтор исследования Майкл Хофрейтер из Потсдамского университета (Германия).