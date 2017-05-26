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07:14 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье восстановят детский лагерь, разрушенный тайфуном «Лайонрок»

В 2017 году более 192 тысяч детей отдохнут в лагерях.

Лагерь «Дружба» в Дальнегорске, пострадавший в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», будет восстановлен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что в 2017 году отдых запланирован для более чем 192 тысяч детей и подростков Приморья. Сообщается, что в этом году для детей будут работать более 630 организаций отдыха и оздоровления. Большинство из них — более 530 — лагеря с дневным пребыванием.

Лагерь «Дружба» в Дальнегорском городском округе, который сильно пострадал в результате прошлогоднего тайфуна, в этом году открываться не планирует. Общий ущерб составил около 7,5 миллионов рублей. Однако лагерь будет восстановлен.

Отметим, на проведение оздоровительной кампании детей и подростков в 2017 году в краевом бюджете предусмотрено почти 250 миллионов рублей, в том числе и на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.

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