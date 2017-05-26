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07:21 (мск), источник: Губерния онлайн

«Это же рэп!»: Баста выступил в Хабаровске

Артист много шутил, учил публику жестикулировать и строго поговорил со зрителем, который не аплодировал.

В четверг, 25 мая, в хабаровской «Платинум Арене» выступил рэпер Баста. Помимо песен, среди которых были хиты «Ты моя вселенная», «Я смотрю на небо» и «Лед», зрители услышали байку про Децла и Серегу, а также рассуждения рэпера о том, почему некоторые люди на концертах все время сморят в смартфоны, сообщает портал «Губерния».

В перерывах между песнями Баста общался с залом и рассказывал истории. В одной из них он упомянул Децла и рэпера Серегу, а затем признался, что «здесь попахивает судом».

Досталось и зрителям: в середине концерта Баста обратился к мужчине, который, похоже, пришел на концерт по просьбе жены и не аплодировал.

Баста учил хабаровчан «качать» под музыку, объясняя, как правильно двигать руками.

«Это же рэп!» — напомнил он публике.
В какой-то момент музыкант остановил выступление, чтобы зрительница могла ответить на телефонный звонок — Баста отметил, что это может быть что-то важное.

Рэпер также поделился результатами собственного исследования: недавно он выяснил, почему люди на концертах не отрывают взгляд от телефонов. «Они снимают три песни, а потом весь концерт пытаются отправить их друзьям», — заявил рэпер. Впрочем, большая часть публики все-таки смотрела на сцену — хабаровчане подпевали Басте и двигались под музыку.

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