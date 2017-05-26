«Это же рэп!»: Баста выступил в Хабаровске
Артист много шутил, учил публику жестикулировать и строго поговорил со зрителем, который не аплодировал.
Артист много шутил, учил публику жестикулировать и строго поговорил со зрителем, который не аплодировал.
В четверг, 25 мая, в хабаровской «Платинум Арене» выступил рэпер Баста. Помимо песен, среди которых были хиты «Ты моя вселенная», «Я смотрю на небо» и «Лед», зрители услышали байку про Децла и Серегу, а также рассуждения рэпера о том, почему некоторые люди на концертах все время сморят в смартфоны, сообщает портал «Губерния».
В перерывах между песнями Баста общался с залом и рассказывал истории. В одной из них он упомянул Децла и рэпера Серегу, а затем признался, что «здесь попахивает судом».
Досталось и зрителям: в середине концерта Баста обратился к мужчине, который, похоже, пришел на концерт по просьбе жены и не аплодировал.
Баста учил хабаровчан «качать» под музыку, объясняя, как правильно двигать руками.
«Это же рэп!» — напомнил он публике.
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Рэпер также поделился результатами собственного исследования: недавно он выяснил, почему люди на концертах не отрывают взгляд от телефонов. «Они снимают три песни, а потом весь концерт пытаются отправить их друзьям», — заявил рэпер. Впрочем, большая часть публики