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08:42 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае клещи покусали 2500 человек

В прошлом году к этому времени укусы клещей были зафиксированы у 5693 пермяков.

Источник: Новости Перми

По состоянию на 25 мая из 2454 человек, который покусали клещи, 495 — дети до 14-ти лет, сообщает краевой Роспотребнадзор.

На энцефалит исследовано 2066 клещей, вирус обнаружен у 77, процент зараженности составил 3,7% (в 2016 году процент зараженности за аналогичный период составлял 4,1%). На наличие возбудителей ИКБ исследовано 1398 клеща, он выявлен у 445, процент зараженности 31,8% (в 2016 году — 33,3%). На наличие гранулацитарного анаплазмоза — 907 клещей, из них положительных — 24 (процент зараженности — 2,6%). На наличие моноцитарного эрлихиоза — 906 клещей, из них положительных 20 (процент зараженности — 2,2%).

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