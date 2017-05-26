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11:51 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори

Посетители уже могут увидеть малышей с огромными глазами в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори. Двух малышей с огромными глазами можно увидеть в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны», который недавно открылся после ремонта.

Мама и папа — Лаванда и Яша — носят детенышей на себе, поэтому их пол пока не известен. Эти животные впервые стали родителями в Московском зоопарке. В прошлом году они были конфискованы у контрабандистов в аэропорту Домодедово и переданы столичному зоосаду.

«Считается, что у лори самцы участия в воспитании потомства не принимают. Однако в неволе самец иногда берет детенышей на себя. Так и Яша часто остается с детьми, пока мать ест, — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. — Наши малыши пока питаются в основном материнским молоком, но уже пробуют насекомых из рациона взрослых особей и иногда сами выходят погулять. В природе детеныши остаются с родителями до года-полутора, потом уходят с территории родителей и занимают собственные участки».

Семью толстых лори можно увидеть ежедневно с 13:00 до 19:00. Это время работы зала «Ночной мир».

Толстые лори — небольшие полуобезьяны с укороченной мордочкой и огромными глазами. В природе они обитают в Юго-Восточной Азии и ведут ночной образ жизни. Это единственный известный род ядовитых приматов. На теле лори много желез, их секрет используется для того, чтобы метить территорию. Также яд из желез на передних конечностях лори держат во рту, чтобы больно кусаться, или втирают в шерсть для защиты от паразитов.

Толстые лори находятся на грани исчезновения. Они включены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I.

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