В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори
Посетители уже могут увидеть малышей с огромными глазами в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны».
Посетители уже могут увидеть малышей с огромными глазами в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны».
В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори. Двух малышей с огромными глазами можно увидеть в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны», который недавно открылся после ремонта.
Мама и папа — Лаванда и Яша — носят детенышей на себе, поэтому их пол пока не известен. Эти животные впервые стали родителями в Московском зоопарке. В прошлом году они были конфискованы у контрабандистов в аэропорту Домодедово и переданы столичному зоосаду.
«Считается, что у лори самцы участия в воспитании потомства не принимают. Однако в неволе самец иногда берет детенышей на себя. Так и Яша часто остается с детьми, пока мать ест, — рассказали в
Семью толстых лори можно увидеть ежедневно с 13:00 до 19:00. Это время работы зала «Ночной мир».
Толстые лори — небольшие полуобезьяны с укороченной мордочкой и огромными глазами. В природе они обитают в
Толстые лори находятся на грани исчезновения. Они включены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I.