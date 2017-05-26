В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори. Двух малышей с огромными глазами можно увидеть в зале «Ночной мир» в павильоне «Обезьяны», который недавно открылся после ремонта.

Мама и папа — Лаванда и Яша — носят детенышей на себе, поэтому их пол пока не известен. Эти животные впервые стали родителями в Московском зоопарке. В прошлом году они были конфискованы у контрабандистов в аэропорту Домодедово и переданы столичному зоосаду.