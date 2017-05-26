Холод и дожди придут 27 и 28 мая в Иркутскую область

Похолодание и дожди прогнозируют 27 и 28 мая 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС, в субботу, 27 мая, прогнозируют переменную облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, западный 7−12 м/с, порывы 17−22 м/с. Температура ночью +3,+8, при прояснении до 0, в горах Восточного Саяна до -2, днем +11,+16, в северных районах местами +6,+11.

В воскресенье, 28 мая, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных и южных районах на восточный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в северо-восточных районах 12−17 м/с. Температура ночью 0,+5, при прояснении в северных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья 0,-5, днем +15,+20, местами +8,+13.