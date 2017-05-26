Холод и дожди придут 27 и 28 мая в Иркутскую область
Похолодание прогнозируют в Иркутской области.
Похолодание прогнозируют в Иркутской области.
Похолодание и дожди прогнозируют 27 и 28 мая 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС, в субботу, 27 мая, прогнозируют переменную облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
В воскресенье, 28 мая, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, ветер западный,