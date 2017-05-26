Без горячей воды останется часть Владивостока

Гидравлические испытания на Эгершельде, которые начались 22 мая, из-за возникшей необходимости продлены до 31 мая.

Следующий этап испытаний — проверка на прочность теплотрассы, снабжающей теплом и горячей водой весь Первомайский район Владивостока. Сроки ее испытаний перенесены с периода 29 мая — 5 июня, их проведут с 5 по 13 июня.

Альберт Тихомиров.