Без горячей воды останется часть Владивостока
Перенесены сроки проведения гидравлических испытаний на Эгершельде и в Первомайском районе во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Перенесены сроки проведения гидравлических испытаний на Эгершельде и в Первомайском районе во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Гидравлические испытания на Эгершельде, которые начались 22 мая,
Следующий этап испытаний — проверка на прочность теплотрассы, снабжающей теплом и горячей водой весь Первомайский район Владивостока. Сроки ее испытаний перенесены с периода 29 мая — 5 июня, их проведут с 5 по 13 июня.
Альберт Тихомиров.