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08:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Без горячей воды останется часть Владивостока

Перенесены сроки проведения гидравлических испытаний на Эгершельде и в Первомайском районе во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Гидравлические испытания на Эгершельде, которые начались 22 мая, из-за возникшей необходимости продлены до 31 мая.

Следующий этап испытаний — проверка на прочность теплотрассы, снабжающей теплом и горячей водой весь Первомайский район Владивостока. Сроки ее испытаний перенесены с периода 29 мая — 5 июня, их проведут с 5 по 13 июня.

Альберт Тихомиров.

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