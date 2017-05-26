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08:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Azur Air задерживает вылет уральских туристов в Анталью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая, ИА УралПолит.Ru. Рейс ZF-9695 авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Турцию задерживается на три часа.

Согласно онлайн табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Анталью в 10:25 по местному времени, сейчас время вылета — 13:00.

Причиной задержки стал поздний вылет самолета авиакомпании из аэропорта Антальи. Воздушное судно приземлилось в Кольцово в 8.08 сегодня утром, тогда как запланированное время было 25 мая 18.15 по местному времени.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 10 мая уральские туристы более двенадцати часов ожидали вылета в Турцию. Рейс авиакомпании «Azur Air» в Анталью был отложен с 03.30 по местному времени до 16.00.

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