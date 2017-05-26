Azur Air задерживает вылет уральских туристов в Анталью

Согласно онлайн табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Анталью в 10:25 по местному времени, сейчас время вылета — 13:00.

Причиной задержки стал поздний вылет самолета авиакомпании из аэропорта Антальи. Воздушное судно приземлилось в Кольцово в 8.08 сегодня утром, тогда как запланированное время было 25 мая 18.15 по местному времени.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 10 мая уральские туристы более двенадцати часов ожидали вылета в Турцию. Рейс авиакомпании «Azur Air» в Анталью был отложен с 03.30 по местному времени до 16.00.