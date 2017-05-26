Дочь уральского олигарха попала в топ самых богатых наследников России

Девушка заняла 10-ю строчку рейтинга.

Мария Козицына — единственный ребенок уральского олигарха. Доля ее наследства оценивается в 4,3 млрд руб.

По данным издания, летом 2015 года Мария Козицына окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью «За особые успехи в обучении», после чего поступила на экономический факультет Высшей школы экономики (ВШЭ). По итогам первого семестра 2016/2017 учебного года девушка в общем рейтинге 269 студентов экономического факультета второго курса бакалавриата ВШЭ заняла 182-е место со средним баллом 6,14 из 10 возможных.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, сам Андрей Козицын попал в топ-200 богатейших бизнесменов России. Согласно данным, опубликованным в рейтинге, Андрей Козицын занял 28 строчку, его состояние оценивается в 4,3 млрд долларов США. Отметим, что в прошлом году Козицын занимал 36 строчку и его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов, таким образом за год увеличил свое состояние на 1,9 млрд долларов.