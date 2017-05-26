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08:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Дочь уральского олигарха попала в топ самых богатых наследников России

Восемнадцатилетняя дочь совладельца и гендиректора УГМК Андрея Козицына — Мария попала в топ самых богатых наследников России, составленный Forbes.

Девушка заняла 10-ю строчку рейтинга.

Мария Козицына — единственный ребенок уральского олигарха. Доля ее наследства оценивается в 4,3 млрд руб.

По данным издания, летом 2015 года Мария Козицына окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью «За особые успехи в обучении», после чего поступила на экономический факультет Высшей школы экономики (ВШЭ). По итогам первого семестра 2016/2017 учебного года девушка в общем рейтинге 269 студентов экономического факультета второго курса бакалавриата ВШЭ заняла 182-е место со средним баллом 6,14 из 10 возможных.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, сам Андрей Козицын попал в топ-200 богатейших бизнесменов России. Согласно данным, опубликованным в рейтинге, Андрей Козицын занял 28 строчку, его состояние оценивается в 4,3 млрд долларов США. Отметим, что в прошлом году Козицын занимал 36 строчку и его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов, таким образом за год увеличил свое состояние на 1,9 млрд долларов.

Отметим, что рейтинг самых богатых наследников России возглавил 27-летний сын президента и совладельца крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова — Юсуф, на второй строчке разместилась пятилетняя дочь основного акционера СУЭК и СГК Андрея Мельниченко — Тара, замыкают тройку лидеров дочь и сын председателя правления и крупного акционера российской газовой компании ПАО «Новатэк», председателя совета директоров и крупнейшего акционера ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона. Кроме того, в топ попали: восьмилетний сын одного из контролирующих акционеров-основателей инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева — Алексис, 22-летняя дочь основателя и совладельца крупнейшей розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого — Полина, сын основателя и президента УГМК Искандера Махмудова — Джахангир, дети председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга — Ирина и Александр и др.

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