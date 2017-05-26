В Чурилово с крыши пассажирского поезда сняли 16-летнего зацепера

На железной дороге в Челябинской области выявили несовершеннолетнего нарушителя — 16-летнего зацепера сняли с крыши пассажирского поезда на станции Чурилово ЮУЖД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Подростка на крыше поезде «Уфа — Нижневартовск» заметила дежурная по станции. Машинист состава применил экстренное торможение, подростка сняли и передали транспортным полицейским.

Парень рассказал, что он едет домой, в Нижневартовск (ХМАО — Югра), где живет с бабушкой. «Оказалось, что 10 мая 2017 года он решил уехать на малую родину к другу. На попутках добрался до Челябинска, где принял решение вернуться обратно. Из-за отсутствия денежных средств несовершеннолетний решил зацепиться за перила уходящего поезда, чтобы потом проникнуть в вагон. Однако доехать успел только до остановки Чурилово, где был замечен», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу и напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или других неприспособленных для проезда местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда, либо самовольный проезд в грузовом поезде).