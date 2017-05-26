Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Знарок прогрессирует, почему же Россия вновь без золота?
Фетисов: У России могут появиться комплексы
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Каменских откровенно поведала о причинах лишнего веса - СМИ
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
08:54 (мск), источник: dostup1.ru

В Чурилово с крыши пассажирского поезда сняли 16-летнего зацепера

Подросток пытался добраться из Челябинска домой, в Нижневартовск.

На железной дороге в Челябинской области выявили несовершеннолетнего нарушителя — 16-летнего зацепера сняли с крыши пассажирского поезда на станции Чурилово ЮУЖД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Подростка на крыше поезде «Уфа — Нижневартовск» заметила дежурная по станции. Машинист состава применил экстренное торможение, подростка сняли и передали транспортным полицейским.

Парень рассказал, что он едет домой, в Нижневартовск (ХМАО — Югра), где живет с бабушкой. «Оказалось, что 10 мая 2017 года он решил уехать на малую родину к другу. На попутках добрался до Челябинска, где принял решение вернуться обратно. Из-за отсутствия денежных средств несовершеннолетний решил зацепиться за перила уходящего поезда, чтобы потом проникнуть в вагон. Однако доехать успел только до остановки Чурилово, где был замечен», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу и напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или других неприспособленных для проезда местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда, либо самовольный проезд в грузовом поезде).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинской области введут обязательные чипирование и паспортизацию домашних животных
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Экс-президент Бразилии потребовала аннулировать ее импичмент
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь