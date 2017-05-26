Полиция отчиталась о результатах усиленной работы в «Парковом» и «Парковом 2»

Как пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка, в результате принятых мер с начала текущей недели на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений проверено более 480 граждан. Досмотрено и проверено на предмет нахождения в розыске 313 автомашин. По картотеке похищенного имущества проверено 184 номерные вещи.

«За совершение правонарушений полицейскими составлено 250 административных протоколов в отношении граждан, из них по линии нарушения правил дорожного движения полицейскими составлено 219 административных протоколов. Также зафиксированы факты употребление алкогольной продукции либо потребление наркотических средств в общественных местах и появления в общественных местах в состоянии опьянения. В центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставлено и помещено 53 гражданина», — поясняет ведомство.

Как отмечают сотрудники полиции, наблюдение за микрорайонами будет продолжено до особого распоряжения и стабилизации оперативной обстановки.

Об усилении режима в «Парковом» и «Парковом 2» наше агентство сообщало ранее. В связи с обострением оперативной обстановки на территории микрорайонов были приняты дополнительные меры по охране общественного порядка и общественной безопасности на указанных территориях. Позже было усилено наблюдение и за парком Тищенко, который, по слухам, «облюбовал» эксгибиционист.