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08:40 (мск), источник: Uralpress.ru

Полиция отчиталась о результатах усиленной работы в «Парковом» и «Парковом 2»

В Челябинске полиция продолжает в усиленном режиме патрулировать микрорайоны «Парковый» и «Парковый 2», где наблюдается повышение криминогенной обстановки. О первых результатах такой работы сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка, в результате принятых мер с начала текущей недели на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений проверено более 480 граждан. Досмотрено и проверено на предмет нахождения в розыске 313 автомашин. По картотеке похищенного имущества проверено 184 номерные вещи.

«За совершение правонарушений полицейскими составлено 250 административных протоколов в отношении граждан, из них по линии нарушения правил дорожного движения полицейскими составлено 219 административных протоколов. Также зафиксированы факты употребление алкогольной продукции либо потребление наркотических средств в общественных местах и появления в общественных местах в состоянии опьянения. В центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставлено и помещено 53 гражданина», — поясняет ведомство.

Как отмечают сотрудники полиции, наблюдение за микрорайонами будет продолжено до особого распоряжения и стабилизации оперативной обстановки.

Об усилении режима в «Парковом» и «Парковом 2» наше агентство сообщало ранее. В связи с обострением оперативной обстановки на территории микрорайонов были приняты дополнительные меры по охране общественного порядка и общественной безопасности на указанных территориях. Позже было усилено наблюдение и за парком Тищенко, который, по слухам, «облюбовал» эксгибиционист.

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