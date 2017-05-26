Пермяки готовятся к «Зеленому марафону»

На стадионе «Юность» прошла тренировка для участников «Зеленого марафона-2017». Он состоится в воскресенье в 54 городах России, в том числе и в Перми. На дистанцию 4 км 200 м выйдут сотни горожан самых разных возрастов. Спортивный праздник пройдет на городской эспланаде между улицами Попова и Борчанинова. Начало регистрации в 10:00, старт забега в 12.00. Девиз мероприятия «Спорт для всех». Принять участие в нем могут все желающие.

Дмитрий Соларев, руководитель школы правильного бега: «Чтобы спокойно и комфортно пробежать “Зеленый марафон”, нужно правильно выбрать темп. Лучше если вы начнете забег спокойно, а финишируете в удовольствие и можно ускориться на последних метрах».