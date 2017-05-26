В Башкирии за неделю жертвами клещей стали около тысячи жителей республики

Всего же с приходом тепла укушенными оказались 2950 человек. Тем не менее эта цифра ниже в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акарицидная обработка парков, скверов и лесопарковых зон в республике началась в начале мая. В 2017 году такие работы запланированы на территории более 3,7 тысячи гектаров. Уже обработано почти 2600 гектаров скверов и парков по всей республике. Такие химические зачистки будут продолжаться и дальше. В обязательном порядке обработают все детские лагеря и санатории.

Если обнаружен клещ, пострадавшего человека нужно сразу же доставить к врачу: если будний день, то в поликлинику, если выходной — в травмпункт. Для профилактики энцефалита вводится противоклещевой иммуноглобулин.

После этого клеща нужно отвезти в лабораторию в Центр гигиены и эпидемиологии, где его проверят на вирусы. Таких центров в регионе пять: один — в Уфе и четыре филиала — в Бирске, Стерлитамаке, Октябрьске, Нефтекамске. Их адреса размещены на сайте Роспотребнадзора по РБ.

Справка. Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Переносчиками являются иксодовые клещи. Заболевание приводит к параличам, расстройствам памяти, интеллекта. Вирус клещевого энцефалита, как правило, передается человеку при укусе клеща или его раздавливании. Однако заразиться можно и при употреблении в пищу инфицированного сырого козьего молока.

Инкубационный период (то есть время до появления симптомов) длится от одного дня до месяца, в среднем 10 дней. Чем дольше присасывался клещ, тем быстрее развивается заболевание. Первые симптомы болезни: лихорадка (до 38−39 градусов), сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения сна, кашель и насморк.