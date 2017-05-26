Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Названо средство против пищевого запоя
Американцы назвали 4 страны главными врагами США
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Революция в артиллерии»: СМИ о российской системе «Пенициллин»
Киев требует РФ вернуть украинцев из «концлагерей»
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области появится воздушная скорая помощь

25 мая на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2017 председателю комитета здравоохранения Волгоградской области Владимиру Шкарину вручили символический ключ от «воздушной скорой помощи», сообщает ВДТВ.

Как сообщают в пресс-службе администрации региона, область получит федеральную субсидию на развитие санитарной авиации в рамках приоритетного проекта Минздрава России. Региону будет перечислен 121 миллион рублей на покупку вертолета «Ансат» в медицинской комплектации.

Медицинский вертолет оснащен модулем с реанимационным оборудованием, по сути, это скорая помощь по воздуху. Санитарная авиация в Волгограде начнет развиваться в больнице скорой медицинской помощи № 25. На территории медучреждения построена вертолетная площадка, другая расположена у областного кардиоцентра. В муниципальных районах для обслуживания санитарного вертолета подготовлено 33 подходящих территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума отказалась от электронных повесток призывникам
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь