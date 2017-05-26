В Волгоградской области появится воздушная скорая помощь

Как сообщают в пресс-службе администрации региона, область получит федеральную субсидию на развитие санитарной авиации в рамках приоритетного проекта Минздрава России. Региону будет перечислен 121 миллион рублей на покупку вертолета «Ансат» в медицинской комплектации.

Медицинский вертолет оснащен модулем с реанимационным оборудованием, по сути, это скорая помощь по воздуху. Санитарная авиация в Волгограде начнет развиваться в больнице скорой медицинской помощи № 25. На территории медучреждения построена вертолетная площадка, другая расположена у областного кардиоцентра. В муниципальных районах для обслуживания санитарного вертолета подготовлено 33 подходящих территории.