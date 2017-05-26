Как выглядит фестиваль цветов в Челси

Чем знаменателен фестиваль на этот раз и как появилось Королевское садоводческое общество — в материале «Газеты.Ru». В Великобритании проходит крупнейший цветочный фестиваль — выставка цветов в Челси. В этом году громких шоу здесь значительно меньше обычного: всего восемь вместо привычных двенадцати и более. Впрочем, нехватку произведений ландшафтных дизайнеров сполна компенсируют компании, продающие элитные теплицы, скульптуры, огненные шары и прочую садовую утварь. Некоторые торговые стенды Челси даже можно ошибочно принять за одну из экспозиций. Для посетителей это не так уж и плохо — не каждый день выпадает возможность посмотреть схемы посадки растений высшего качества на расстоянии вытянутой руки. Цветочное шоу в Челси — это различные зоны, в которых представлены сады, созданные в разных жанрах: среди них можно просто прогуливаться, любуясь тем, как мастерски ландшафтные дизайнеры используют силы природы для создания произведений искусства, а можно — воровать идеи для собственного сада. В этом году в тренде — мох, фиолетовые и голубые люпины, сосны и горшочные растения. А в большом павильоне (по площади он напоминает два футбольных поля, около 12 тыс. кв. м), организаторы разместили более 500 зеленых экспонатов со всего мира. Цветочные победители По традиции, участники фестиваля соревнуются за звание лучшего. В этом году звание «Лучшего садового шоу» получил проект «M & G Garden» Джеймса Бассона. Экспозиция рассказывает об уязвимости естественных ландшафтов и ресурсов Мальты. Вдохновленный заброшенным мальтийским карьером, Бассон представил монументальные блоки известняка, засаженные травами, вечнозелеными растениями, многолетниками и земляным покровом, уникальным для засушливого средиземноморского острова. Сад разделен на ряд зон, каждая из которых обладает своей собственной экологией.

Особой изюминкой стало посаженной внутри рожковое дерево — вид растений, находящийся под охраной на Мальте.

По словам дизайнера, главная задача проекта показать людям необходимость принять меры для сохранения хрупкой среды нашей планеты. Устойчивое водоотведение, переработка и компостирование: все жизненно важно, чтобы Мальта сохранила свои четкие и деликатные ландшафты. Номинация «Лучший свежий сад» досталась проекту «Жизнь города» Кейт Гулд. Ее творение — воображаемое пространство в городской блочной квартире, демонстрирующее, как использовать небольшие сады. Здесь представлен ряд частных озелененных пространств, построенных на трех различных уровнях с использованием инновационных материалов. В проекте задействованы выносливые, тропических и теневыносливые растения. Многоуровневые сады подчеркивают важность экологизации внутренних городских пространств, которые станут не только предметом любования горожан, но и принесут пользу окружающей среде в целом. «Лучшим садом, созданным своими руками» стал «Причал Уоркер-сада, поддерживаемый Донкастером». Проект превращает заброшенное промышленное пространство в полезную открытую площадку. Для создания ощущения спокойствия и благополучия цветовая палитра преимущественно зеленая, в оформлении используются сосны, лиственницы, хвойные деревья и массивы многолетников. Королева знает толк Главными гостями фестиваля в очередной раз стали члены королевской семьи. На этот раз приезд королевы Великобритании Елизаветы II стал самой обсуждаемой темой. Выяснилось, что монарх прекрасно разбирается в классификации растений — она даже знает их латинские названия. Один из ведущих поставщиков садоводческой продукции в стране, председатель Hillier Nurseries Роберт Хиллиер, был ошеломлен ее внезапным интересом и глубоким знанием предмета. «Королева никогда не показывала свои знания раньше. Мы встречались много раз, но вдруг ее так интересуют растения и садоводство. Елизавета II явно любит ходить в Челси, но в прошлом году она не была так оживлена. Она действительно занимается садоводством. Никогда не поздно!», — поделился он своими впечатлениями от разговоров с королевой с газетой The Telegraph. Вековые традиции Традиция проведения фестиваля цветов в Челси существует уже больше века — первая выставка цветов состоялась в 1862 году. Тогда она называлась Великим весенним шоу Королевского садоводческого общества (RHS) и проводилась в саду общества в Кенсингтоне. Здесь мероприятие проходило до 1888 года, пока его не перенесли в самое сердце Лондона — Храмовый сад, расположенным между набережной Темзы и Флит-стрит. Изначально на выставке было всего два шатра, затем их стало уже пять, часть из которых занимали известные торговцы растениями и семенами.

В 1912 году шоу было вынуждено переехать из Храмового сада в Королевскую больницу в Челси.

Место проведения оказалось настолько успешным, что в 1913 году здесь прошла премьера «Цветочного шоу Челси». В начале Первой мировой войны фестиваль все еще проходил, но к 1917 его проводить перестали. Традиция вернулась к 1920-м годам и продолжалась до начала Второй Мировой войны, пока военное ведомство не потребовало землю для зенитного участка. Интересно, что в 1927 году была проведена кампания по запрету иностранных экспонатов выставки, чтобы уменьшить конкуренцию с британскими компаниями.

Организаторы отказались, сославшись на то, что «садоводство ничего не знает о национальности».