Во Владивостоке запретят парковаться у администрации Первомайского района

Владивосток, 26 мая, PrimaMedia.

Новые дорожные знаки установят на улице Гульбиновича во Владивостоке. У администрации Первомайского района (ул. Черемуховая, 6) появится знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Здесь же установят дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации Владивостока.

«Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности», — отмечают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.