В ДВФУ нашли способ повысить урожайность с помощью гидроакустических волн

По их мнению, метод позволит повысить урожайность даже в условиях сурового климата.

В своих опытах студенты кафедры приборостроения ДВФУ использовали генератор, разработанный доцентом кафедры Альбертом Гореликовым для излучения низких частот. Устройство создавалось для отпугивания морских млекопитающих от опасных для них зон, но затем было решено проверить, как излучение влияет на растения. Студенты проверили это на семенах огурцов, томатов и баклажанов. Их обрабатывали волнами с частотой 55−60 Гц в импульсном режиме, причем для каждого вида овощей был найден оптимальный.

«Результаты трехнедельных испытаний были заметны невооруженным взглядом — опытные растения оказались заметно больше и крепче тех, что обработке не подвергались», — говорится в сообщении.

По словам Гореликова, гидроакустические упругие волны абсолютно безопасны для растений и будущих потребителей, так что метод подходит для выращивания экологически чистых овощей. В планах группы ученых — совместные эксперименты с Приморской государственной сельскохозяйственной академией, а также разработка прибора для обработки семян риса, для выращивания которого в Приморье практически идеальный климат.

Кстати

Технологией уже заинтересовались представители нескольких сельскохозяйственных компаний региона.