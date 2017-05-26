26 мая начнется благоустройство Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц

Благоустройство Тверской пройдет на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Часть улицы от Моховой до Настасьинского переулка была отремонтирована в прошлом году. Работы на Тверской и на примыкающей к ней 1-й Тверской-Ямской улице будут проходить в два этапа.

На этих улицах по четыре полосы движения в центр и из центра. На первом этапе ремонта (с мая по июль) доступными для транспорта оставят по две полосы с каждой стороны, а на втором этапе (в июле — августе) — по три полосы.

В ночь на 27 мая на площади Тверская Застава начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству по программе «Моя улица». Движение на площади Тверская Застава ограничивать не будут.