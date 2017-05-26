Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Названо средство против пищевого запоя
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Роналду грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет
Луческу: «Спартаку» помогли стать чемпионом
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
14:55 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

26 мая начнется благоустройство Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц

Также подготовительные инженерные работы стартуют на площади Тверская Застава.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы по программе «Моя улица» стартуют вечером 26 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Возможны временные ограничения для проезда автотранспорта.

Читайте также
С 26 мая начнется благоустройство Пречистенки, Волхонки и трех набережных

Благоустройство Тверской пройдет на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Часть улицы от Моховой до Настасьинского переулка была отремонтирована в прошлом году. Работы на Тверской и на примыкающей к ней 1-й Тверской-Ямской улице будут проходить в два этапа.

На этих улицах по четыре полосы движения в центр и из центра. На первом этапе ремонта (с мая по июль) доступными для транспорта оставят по две полосы с каждой стороны, а на втором этапе (в июле — августе) — по три полосы.

В ночь на 27 мая на площади Тверская Застава начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству по программе «Моя улица». Движение на площади Тверская Застава ограничивать не будут.

1-я Тверская-Ямская улица. Проектное решение.

Как будет проходить благоустройство

Подрядные организации будут выставлять ограждения и готовить стройплощадки начиная с вечера 26 мая и до конца этой недели. Участки ремонта отделят специальными ограждениями. На тротуарах для безопасности пешеходов обустроят временные деревянные настилы с пандусами и спусками. По ним можно будет пройти к входам в здания, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Стройплощадки «Моей улицы» обозначат сигнальными огнями, чтобы они были заметны в вечернее время. Рядом установят временные знаки, регулирующие дорожное движение и предупреждающие автомобилистов о ремонте, а на дорожное полотно нанесут ярко-оранжевую временную разметку.

С 29 мая на улицах Тверской и 1-й Тверской-Ямской начнут демонтировать старое тротуарное покрытие и прокладывать траншеи для труб подземной кабельной канализации, куда уберут воздушные провода.

Улица Тверская. Проектное решение.

Тротуары на Тверской и 1-й Тверской-Ямской станут просторнее. Ширину полос для транспорта приведут к единому стандарту — 3,25 метра. При этом количество полос не изменится. Парковочных карманов на Тверской и 1-й Тверской-Ямской не будет — их организуют в прилегающих переулках.

На улицах установят новые фонари с энергосберегающими лампами, сделают ландшафтную подсветку газонов и деревьев. По программе «Моя улица» на Тверской и 1-й Тверской-Ямской высадят деревья, разобьют цветники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
В Египте при нападении на автобус погибли более 20 человек
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь