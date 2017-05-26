26 мая начнется благоустройство Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц
Также подготовительные инженерные работы стартуют на площади Тверская Застава.
Также подготовительные инженерные работы стартуют на площади Тверская Застава.
Работы по программе «Моя улица» стартуют вечером 26 мая на Тверской и 1-й
Благоустройство Тверской пройдет на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Часть улицы от Моховой до Настасьинского переулка была отремонтирована в прошлом году. Работы на Тверской и на примыкающей к ней 1-й
На этих улицах по четыре полосы движения в центр и из центра. На первом этапе ремонта (с мая по июль) доступными для транспорта оставят по две полосы с каждой стороны, а на втором этапе (в июле — августе) — по три полосы.
В ночь на 27 мая на площади Тверская Застава начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству по программе «Моя улица». Движение на площади Тверская Застава ограничивать не будут.
Как будет проходить благоустройство
Подрядные организации будут выставлять ограждения и готовить стройплощадки начиная с вечера 26 мая и до конца этой недели. Участки ремонта отделят специальными ограждениями. На тротуарах для безопасности пешеходов обустроят временные деревянные настилы с пандусами и спусками. По ним можно будет пройти к входам в здания, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Стройплощадки «Моей улицы» обозначат сигнальными огнями, чтобы они были заметны в вечернее время. Рядом установят временные знаки, регулирующие дорожное движение и предупреждающие автомобилистов о ремонте, а на дорожное полотно нанесут
С 29 мая на улицах Тверской и 1-й
Тротуары на Тверской и 1-й
На улицах установят новые фонари с энергосберегающими лампами, сделают ландшафтную подсветку газонов и деревьев. По программе «Моя улица» на Тверской и 1-й