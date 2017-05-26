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10:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Лауреатов премии имени Якова Дьяченко наградили в Хабаровске

В краевой столице наградили лауреатов премии имени Якова Дьяченко. Участие в церемонии приняли мэр Хабаровска Александр Соколов, председатель гордумы Сергей Савков, ветераны и почетные гости.

Премии вручили пятерым горожанам. В их числе — генеральный директор Приамурского зоосада Андрей Долин, председатель ветеранской организации ТОГУ Галина Троицкая и участник Великой Отечественной войны Иван Галактионов. Также награды получили директор центра «Народные ремесла» Ольга Жученко и директор торгово-экономического техникума, автор гимна Хабаровска Вячеслав Корсаков.

Также во время мероприятия Александр Соколов вручил девятерым хабаровчанам почетные дипломы «За заслуги перед городом», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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