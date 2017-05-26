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10:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил двоих тяжелобольных детей из Ставрополя и Грозного в Нижний Новгород

Спецборт «Сухой Суперджет 100» МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию двоих тяжелобольных детей из Ставрополя и Грозного в Нижний Новгород 25 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает пресс-служба МЧС, пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Согласно информации, спецборт МЧС РФ оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

На протяжении всего рейса пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В Нижнем Новгороде пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России, где детям будет оказана специализированная медицинская помощь.

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