Спецборт МЧС доставил двоих тяжелобольных детей из Ставрополя и Грозного в Нижний Новгород
Спецборт «Сухой Суперджет 100» МЧС России успешно осуществил
Спецборт «Сухой Суперджет 100» МЧС России успешно осуществил
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На протяжении всего рейса пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России, где детям будет оказана специализированная медицинская помощь.