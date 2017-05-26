В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
Чиновники выявили просадку плиточного покрытия.
Чиновники выявили просадку плиточного покрытия.
На бульваре по ул.
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в горадминистрации, после завершения зимнего сезона чиновники проверили состояние отремонтированного бульвара и выявили просадку плиточного покрытия на участке. Сейчас недостаток устраняется на средства подрядчика по гарантии, бюджетные деньги не тратятся.
Напомним, реконструкция бульвара велась в честь празднования 50-летия улицы