В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку

На бульваре по ул. Стара-Загора в районе остановки 10 микрорайон началась замена тротуарной плитки, уложенной только в прошлом году.

Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в горадминистрации, после завершения зимнего сезона чиновники проверили состояние отремонтированного бульвара и выявили просадку плиточного покрытия на участке. Сейчас недостаток устраняется на средства подрядчика по гарантии, бюджетные деньги не тратятся.