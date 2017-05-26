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11:52 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку

Чиновники выявили просадку плиточного покрытия.

На бульваре по ул. Стара-Загора в районе остановки 10 микрорайон началась замена тротуарной плитки, уложенной только в прошлом году.

Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в горадминистрации, после завершения зимнего сезона чиновники проверили состояние отремонтированного бульвара и выявили просадку плиточного покрытия на участке. Сейчас недостаток устраняется на средства подрядчика по гарантии, бюджетные деньги не тратятся.

Напомним, реконструкция бульвара велась в честь празднования 50-летия улицы Стара-Загора с июля по сентябрь 2016 года, от улицы XXII Партсъезда до улицы Ново-Вокзальной. В течение лета были проведены работы по замене покрытия пешеходных дорожек, озеленению, вдоль всей проезжей части разбили клумбы, обновили газон, заменили уличное освещение, урны и скамейки, привели в порядок фонтаны.

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