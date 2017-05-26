Васильева призвала ограничить школьный выпускной торжественной линейкой

Источник: РИА Новости

«Это безумие, и с этим будет борьба нещадная, я вас уверяю», — ответила Васильева на вопрос о практике взятия кредитов на проведение выпускного в школе. Она отметила, что каждая школа решает вопрос о проведении выпускного сама, при этом Васильева отметила, что в этом году «большинство школ считают, что это должно произойти очень достойно, скромно».

Вопрос как раз — прощание со школой, день последнего звонка, перевести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось — просто торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж. Ольга Васильева Министр образования РФ

Она также согласна с мнением, высказанным представителями некоторых регионов о том, что выпускной не должен превращаться в пышный банкет, напоминающий свадьбу. «У нас точно такая же позиция», — прокомментировала высказанные инициативы глава Минобрнауки. Министр также поздравила российских выпускников с окончанием учебы. «Я от всей души поздравляю, прежде всего, выпускников, учителей и родителей, потому что одиннадцатиклассники вступают в большую жизнь. Большой рубеж был пройден. Те, кто заканчивают девятый класс, они будут ориентироваться на продолжение учебы в школе либо они выбирают колледж, — это выбор который тоже очень сложно осуществить», — сказала Васильева.