Васильева призвала ограничить школьный выпускной торжественной линейкой

«Это безумие, и с этим будет борьба нещадная, я вас уверяю», — ответила Васильева на вопрос о практике взятия кредитов на проведение выпускного в школе.
Она отметила, что каждая школа решает вопрос о проведении выпускного сама, при этом Васильева отметила, что в этом году «большинство школ считают, что это должно произойти очень достойно, скромно».
Вопрос как раз — прощание со школой, день последнего звонка, перевести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось — просто торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу действительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж.
Ольга Васильева Министр образования РФ
Она также согласна с мнением, высказанным представителями некоторых регионов о том, что выпускной не должен превращаться в пышный банкет, напоминающий свадьбу. «У нас точно такая же позиция», — прокомментировала высказанные инициативы глава Минобрнауки.
Министр также поздравила российских выпускников с окончанием учебы.
«Я от всей души поздравляю, прежде всего, выпускников, учителей и родителей, потому что одиннадцатиклассники вступают в большую жизнь. Большой рубеж был пройден. Те, кто заканчивают девятый класс, они будут ориентироваться на продолжение учебы в школе либо они выбирают колледж, — это выбор который тоже очень сложно осуществить», — сказала Васильева.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ республики, подчеркнув, что непосредственно в школах не должны собирать деньги на выпускной.
Ранее проведение банкетов и сбор денег для проведения экзаменов по завершению учебного года в очередной раз запретили в школах Узбекистана. Во всех школах республики в торжественной обстановке категорически запрещено проведение банкетов в кафе и ресторанах с участием школьников, а также сбор денег для проведения экзаменов и покупки материальных ценностей и подарков руководителям и учителям школ.