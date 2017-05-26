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11:44 (мск), источник: VN.ru

Уникального журавля сняли на видео под Новосибирском

Охотовед Андрей Щербина и егерь Олег Каротин обнаружили в Искитимском районе редчайших журавлей-красавок. Правда, на камеру попал только самец, однако орнитологи уверены, что где-то рядом была и самка.

Редчайшая для Новосибирской области птица была замечена егерями на территории охотхозяйства «Тулинскоое» в Искитимском районе. Это около пяти километров от села Сосновка. Самец журавля вышагивал по берегу водоема.

«На камеру, к сожалению, попал только самец, — говорит известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский. — Однако мы уверены, что самка, скорее всего, была где-то рядом. Среди журавлей холостяков не бывает. По всей видимости, самка сидела на гнезде, и поэтому егеря ее не заметили».

Журавль-красавка считается самой малогабаритной среди своих собратьев. Вес этой пернатой не более трех килограммов. Красавка обладает желтоватым коротким клювом, черной головой и шеей. Глаза выделяются оранжево-красным оттенком. Отличительной чертой от прочих сородичей является отсутствие проплешины на голове.

«Зимуют красавки в Индии и Пакистане, а гнездятся преимущественно в Северном Казахстане, — рассказал VN.ru Алексей Яновский. — Юг Западной Сибири для красавок — северная граница гнездового ареала. Замечено постепенное продвижение этой границы к северу и северо-востоку. В последние годы красавки начали гнездиться не только на заброшенных сельхозугодьях, но и на посевах озимых культур, что позволяет надеяться на рост численности этой редкой краснокнижной птицы при условии отсутствия беспокойства со стороны людей и стрельбы из ружей».

Среди представителей своего семейства эти птицы стоят по численности на третьем месте. Всего в мире насчитывается менее 200 тысяч таких пернатых. Примечательно, что голова журавля украшена по бокам пучками белых перьев, которые хорошо заметны издалека. Забавно и то, что красавки не спешат обзаводиться потомством. Разбившись на пары, птицы собираются в стаю в утренние и вечерние часы, чтобы устроить свои танцы. На берегу реки красавки становятся в круг и начинают выделывать друг перед другом грациозные движения.

Добавим, что в прошлом году на территории Новосибирской области впервые за 45 лет была обнаружена пара оранжевых уток-огарей.

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