Уникального журавля сняли на видео под Новосибирском
Охотовед Андрей Щербина и егерь Олег Каротин обнаружили в Искитимском районе редчайших
Охотовед Андрей Щербина и егерь Олег Каротин обнаружили в Искитимском районе редчайших
Редчайшая для Новосибирской области птица была замечена егерями на территории охотхозяйства «Тулинскоое» в Искитимском районе. Это около пяти километров от села Сосновка. Самец журавля вышагивал по берегу водоема.
«На камеру, к сожалению, попал только самец, — говорит известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский. — Однако мы уверены, что самка, скорее всего, была
«Зимуют красавки в Индии и Пакистане, а гнездятся преимущественно в Северном Казахстане, — рассказал VN.ru Алексей Яновский. — Юг Западной Сибири для красавок — северная граница гнездового ареала. Замечено постепенное продвижение этой границы к северу и
Среди представителей своего семейства эти птицы стоят по численности на третьем месте. Всего в мире насчитывается менее 200 тысяч таких пернатых. Примечательно, что голова журавля украшена по бокам пучками белых перьев, которые хорошо заметны издалека. Забавно и то, что красавки не спешат обзаводиться потомством. Разбившись на пары, птицы собираются в стаю в утренние и вечерние часы, чтобы устроить свои танцы. На берегу реки красавки становятся в круг и начинают выделывать друг перед другом грациозные движения.
Добавим, что в прошлом году на территории Новосибирской области впервые за 45 лет была обнаружена пара оранжевых