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19:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Капитана полиции Николая Лаптева наградили за спасение человека на пожаре в Приангарье

Торжественное вручение государственных наград состоялось 25 мая.

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственную награду старшему государственному инспектору БДД ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» ГУ МВД России по Иркутской области капитану полиции Николаю Лаптеву, который, рискуя жизнью, спас мужчину, провалившегося в охваченное пламенем чердачное помещение фермы. Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам территориальных органов внутренних дел состоялась в Москве накануне, 25 мая. В зале присутствовали не только герои, но и спасенные ими люди. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, 26 июня 2016 года около 18.30 сотрудники следственно-оперативной группы, возвращаясь с оформления ДТП, обнаружили возгорание фермы в деревне Макарово Киренского района. Офицеры полиции, прибыв на место происшествия, помогли жителям в тушении. В один из моментов гражданин, взобравшийся на крышу и пытавшийся потушить охваченное пламенем чердачное помещение, оступился и провалился.

«Николай Лаптев незамедлительно среагировал на сложившуюся внештатную ситуацию, бросившись спасать мужчину. Капитан полиции пробрался на чердак и сумел вытащить на свежий воздух человека, уже терявшего сознание под воздействием угарного газа. Чуть позже подоспели двое местных жителей, которые помогли спустить на землю мужчину и передать работникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что спасенный мужчина также ездил в Москву с Николаем Лаптевым.

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