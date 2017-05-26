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19:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник первостроителям Ангарска откроют в День города

День города отметят в Ангарске 27 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, одним из главных событий в программе праздничных мероприятий, посвященных 66-летию Ангарска, станет открытие памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска. Торжественная церемония начнётся в 11:00 в парке Строителей со стороны ул. Чайковского. Продолжится празднование шествием работников промышленных предприятий и организаций, творческих коллективов, общеобразовательных учреждений, общественных организаций, которые пройдут от ул. Чайковского до площади Ленина.

На центральной площади Ангарска в 14:00 начнется концерт «Этот город — самый лучший город на Земле». В парке возле ДК «Нефтехимик» с 11:00 стартует выставка «Ангарский Арбат» и «Литературный бульвар».

В парке Строителей в 14:00 начнется фестиваль духовых инструментов «Ангарские фанфары», а в 16:00 — ангарская танцплощадка. В это же время ангарчан приглашают на концерт «Город, где сбываются мечты», который пройдет на площади перед музеем Победы. На площади перед ТРЦ «Фестиваль» в 16:00 — концертно-развлекательная программа «Фэшн-показ». Жителей квартальской части города приглашают в парковую зону ДК «Современник» на концертную программу и танцевальную площадку. Начало мероприятий в 15:00.

На площади перед стадионом «Ангара» в 18:00 для молодежи организуют фестиваль танца «Танцуй, Ангарск!». В 20:00 праздничная программа здесь продолжится концертом «Ангарск — лучший город на земле!», в 21:00 перед ангарчанами выступит группа «Мы русские». В 22:00 на площади перед стадионом «Ангара» начнётся фейерверк.

В День города движение транспорта будет перекрыто с 9:30 до 12:30 — на ул. Чайковского от ул. Ворошилова до ул. К. Маркса, первый и второй Театральные проезды, на время шествия — улица К. Маркса в направлении от ул. Чайковского до ул. 8 Марта, с 11:00 до 16:30 — площадь Ленина от ул. Глинки до ул. 8 Марта, с 11:00 до 17:30 — ул Глинки от ул. Московской до К. Маркса, с 17:00 до 23:00 — ул. Ворошилова от ул. Горького до площади Ленина.

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