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11:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский удалил видеоролики, за которые получил «условку»

Осужденный екатеринбургский блогер Руслан Соколовский удалил со своего Youtube канала видеоролики, за которые получил условный срок, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего с канала блогера было удалено девять видеороликов, в том числе «прославивший» Соколовского ролик «Ловим покемонов в церкви».

Добавим, что удалить видеоролики блогеру предписал суд после вступления в силу его решения. Несмотря на то, что решение суда еще не вступило в законную силу, блогер, по всей вероятности решил сделать это заранее.

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Блогер был признан виновным по всем инкриминируемым статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Добавим, что приговор Соколовскому оспорила его защита.

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